"Ma vie n'a aucun sens, mon avenir est bouché": les étudiants appellent à l'aide

La situation des étudiants continue de se dégrader. La semaine dernière, à Lyon, deux étudiants ont tenté de mettre fin à leurs jours. A Nantes, un gymnase a été incendié en signe de protestation. Un jeune sur 6 a décidé d’abandonner ses études depuis l’année dernière. La situation est catastrophique en France et les étudiants se sentent de plus en plus isolés et laissés pour compte. Pour se faire entendre, ils multiplient les pétitions et les lettres ouvertes.