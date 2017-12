Macron en Algérie : Un petit tour et puis s'en va ?

On le sait les relations entre Paris et Alger c'est compliqué, avec toujours en toile de fond la question du passé colonial. Désormais pour un président français, l'Algérie c'est devenu un passage obligé. Piqûre de rappel en 2003, Jacques Chirac est reçu en rock star à Alger, sous les confettis. C'est vrai qu'il a toujours été apprécié dans les pays arabes. Mais surtout, c'est le premier président à revenir depuis l'indépendance. 4 ans plus tard, pour, Nicolas Sarkozy, c'est pas la même ambiance. Pour réchauffer les relations et bien Hollande l'a joué très décontracté avec Kad Merad dans les bagages, il a ensuite prononcé des mots très appréciés en Algérie.Macron, lui fait du Macron. D'un côté, il avait sorti cette expression à Alger quand il était candidat: "crimes contre l'humanité", pour qualifier la colonisation française en Algérie. En France ça avait crée la polémique. Mais en Algérie, on a apprécié cette sortie. Mais en même temps, Macron a déçu les Algériens car une fois élu président, il a choisi le Maroc comme première destination du Maghreb. D'ailleurs en Algérie on est un peu sceptique sur le voyage officiel d'un seul jour de Macron. La visite du président de la République française en Algérie a plus l’allure d’une escale politique que d’une visite d’État. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2