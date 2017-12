Le président Emmanuel Macron a accédé à la plus haute marche du pouvoir à l’âge de 39 ans. Un an plus tard, il intègre le club des quadragénaires et Quotidien s’est posé la question : Macron peut-il faire sa crise de la quarantaine ? Pour répondre à cette question, Paul Larrouturou s’est rendu chez le docteur Hefez, psychiatre et psychanalyste. Le président va-t-il devenir « vraiment lui », ou va-t-il tout remettre en question, sur le plan professionnel et familial ?