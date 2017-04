C’est un passage obligé pour tout candidat. Se lever tôt. Aller à Rungis. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui s'y est collé. Et c’était pas prévu ! Un déplacement à l’ancienne pour se pré-si-den-tia-li-ser, on peut dire. Ce matin, le rendez-vous était à 6h au pavillon de la triperie, pour un enfilage de blouses collectif, et une découverte sur le terrain de cette "France qui travaille" que le candidat chérit tant.