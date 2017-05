Macron, jour 8 : pour la visite du Premier Ministre italien, exit les dorures !  

Hier, Le Président Macron a reçu le Premier Ministre italien. Vous voyez à quoi il ressemble ? Mais si ! C’est celui qu’on dirait qu’il va vous vendre un cercueil. C’est la 3ème personne étrangère qui est reçue à l’Elysée par le nouveau Président, et même sou l'ère Macron, les habitudes restent les habitudes : accueil en haut des escaliers, photos qui vont bien, et conférence de presse étaient au programme. Mais on a quand même remarqué un petit changement par rapport aux autres présidents... Macron aurait-il en horreur les dorures de l'Elysée ?