C’est l’avis de beaucoup et même le Monde a enfoncé le clou aujourd’hui dans son édition d’aujourd’hui : Emmanuel Macron serait le Président des plus riches et sa politique économique creuserai encore plus le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Le secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Cohésion des territoires répond à cette affirmation.