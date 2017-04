Macron dans le Sud-Ouest : retour de l'enfant du pays  

Emmanuel Macron s'est rendu à Pau, où il a travaillé à la réalisation de deux objectifs bien précis. Le premier : afficher son alliance avec François Bayrou, son nouvel allié, qui a bien du mal à exister à côté du jeune loup d'En Marche. Deuxième objectif : faire de la com’ sur ses racines. Jouer à fond l’enfant du pays. Et pour ce faire, le candidat s'est rendu à Bagnères-de-Bigorre, sur les terres de son papy et de sa mamie, et à La Mongie, où il a des amis.