Comment partir après un rapport sexuel sans avoir l’air malpoli

Selon Maïa Mazaurette, les câlins après un rapport sexuel, surnommés “l’aftercare” ne sont pas obligatoires et il est tout à fait possible d’avoir envie de partir. Si on n’a pas préparé à l’avance notre excuse, mieux vaut jouer la carte de l’honnêteté et de la transparence tout en restant poli.