On ne pouvait pas faire d’émission spécial « bisou » sans discuter avec notre sexperte Maïa Mazaurette. Installée à Brooklyn, aux Etats-Unis, elle nous aide à y voir plus clair sur la culture du bisou au pays d’Hollywood et des baisers de cinéma, comparée à chez nous, le pays inventeur du « French Kiss » et adepte de la bise à tout un chacun.