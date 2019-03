Le maire du Havre démissionne après plusieurs plaintes pour exhibition

Le désormais ex-maire du Havre, Luc Lemonnier, est accusé par plusieurs femmes de leur avoir envoyé, sans leur consentement, des photos intimes. Il vient d’annoncer sa démission de la mairie du Havre. Une décision motivée par la demande pressante de l’ancien maire de la ville, et actuel Premier ministre, Edouard Philippe. Radio France révèle ce vendredi que quatre femmes accusent le maire du Havre, Luc Lemonnier, de leur avoir envoyé à plusieurs reprises ses dernières années des photos de son intimité. Les quatre femmes assurent n’avoir jamais donné leur consentement et avoir tenté de mettre un terme à ces « conversations » non désirées. Face à la polémique naissante, le Premier ministre a estimé que la situation ne relevait plus de la « sphère privée » et a donc estimé que Luc Lemonnier devait quitter son poste dans les plus brefs délais. Edouard Philippe s’est de lui-même rendu sur place, au Havre, pour demander la démission de l’actuel maire de la ville.