Quelle majorité pour Emmanuel Macron ?  

Dans un mois ce sont les législatives. Si au PS et chez les Républicains tout est à reconstruire, ce n'est pourtant pas évident qu'Emmanuel Macron puisse gagner une majorité. Olivier Duhamel nous donne son pronostic. Le PS implose, les Républicains ne savent plus où ils habitent, Marion Maréchal Le Pen claque la porte, Jean-Luc Mélenchon veut aller à Marseille, Manuel Valls était encore premier ministre il y a 3 mois et là il est à quémander un strapontin chez Emmanuel Macron : jamais le paysage politique français n'avait été aussi bouleversé en si peu de temps. Un bordel ou un big bang, le meilleur ou le pire, qu'est ce qui va naitre de cette mutation politique. C'est Olivier Duhamel, politologue, constitutionnaliste, spécialiste de la 5e République et président de la Fondation nationale des Sciences Politiques qui nous répond.