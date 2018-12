Make our planet great again ? "Ce n'est pas du blabla, c'est de l'hypocrisie et c'est pire", dénonce Cécile Duflot

Aux Pays-Bas, en Belgique, au Pakistan, aux États-Unis ou au Canada, des collectifs de citoyens et des associations ont déjà entrepris des actions en justice pour obliger leur gouvernement à agir en faveur du climat. Pourquoi pas en France ? Cécile Duflot, patronne d’Oxfam France et Audrey Pulvar, présidente de la fondation pour la nature et l’homme, ainsi que Greenpeace et Notre affaire à tous ont décidé de lancer cette procédure en justice. Pour elles, les paroles d'Emmanuel Macron qui voulait "make our planet grat again" ne sont que de l'hypocrisie.