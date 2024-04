Malika Sorel se défend de tout opportunisme

Dans ce Com 2027, la nouvelle numéro 2 de la liste du RN aux élections européennes, Malika Sorel a tenté de se défendre de tout opportunisme. L’ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy voit des similitudes entre Gabriel Attal et l’ancien président français, à l’image également du Parisien. Un destin similaire ? François Hollande lui ne lâche rien quand on le questionne sur une éventuelle candidature à l’Elysée en 2027.

En savoir plus sur Julien Bellver