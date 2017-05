Manchester meurtrie par un attentat : Hugo s'est rendu sur place  

Noel Gallagher nous disait : « The thing about Manchester is … It all comes from here ». Traduction : « La seule chose à savoir sur Manchester… C’est que tout vient d’ici. » Si l'affirmation peut paraître un poil chauvine, l'équipe de Quotidien a décidé de s'en foutre, ce soir, et de rendre hommage à une ville qui a tant apporté à la culture mondiale. Musique et foot font partie des composantes de l'âme de cette ville unique. Afin de couvrir les événements tragiques qui ont frappé la ville hier soir, Hugo Clément s'est rendu à Manchester, d'où il nous rapporte ces images.