Manif de l’ultra-droite à Paris : alerte gros malaise en Macronie

La préfecture de police de Paris est-elle plus tolérante avec l’ultra droite qu’avec les concerts de casseroles ? Depuis la manifestation autorisée de groupuscules de l’ultra droite à Paris ce week-end, le gouvernement se retrouve embourbé dans une vive polémique. Interrogée sur tous les plateaux, la majorité peine à se justifier. Invité partout, interviewé partout ailleurs, le ministre des comptes publics Gabriel Attal est la nouvelle star du gouvernement. La cause ? Son plan contre la fraude fiscale qu’il revendique fièrement, et à la première personne.