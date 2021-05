Manifestation de policiers : pourquoi la France Insoumise ne participera pas

Mercredi, les policiers seront devant l’Assemblée nationale pour exprimer leur colère. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail et veulent rendre hommage à Éric Masson, leur collègue tué au cours d’une intervention à Avignon. Organisé par des syndicats de police, ce rassemblement a pourtant pris une tournure très politique ces derniers jours. Pour cause : les organisateurs ont fait savoir que tout le monde était bienvenu au rassemblement. Policiers, citoyens et même personnalités politiques. Une consigne bien comprise par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé sa participation dans la foulée. À un an de l’élection présidentielle, Gérald Darmanin ne sera toutefois pas le seul aux côtés des policiers. Le Rassemblement national, mais aussi le Parti socialiste, les Verts et les Communistes seront eux aussi dans les rangs de la manifestation. La France Insoumise, quant à elle, ne sera pas présente. Sophie Dupont s’est rendue à l’Assemblée nationale cet après-midi pour comprendre pourquoi.