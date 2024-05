Manifestations pro-Palestine : la pression ne retombe pas

Sur les campus américains et dans les universités françaises, la mobilisation pro-palestinienne se poursuit, même s’il peine à prendre de l’ampleur chez nous. Le mouvement à La Sorbonne a rapidement été évacué sur ordre de Gabriel Attal, car le gouvernement veut à tout prix l’empêcher de prendre l’ampleur de celui aux États-Unis. Pendant ce temps-là, Mathilde Panot et Rima Hassan étaient convoquées par la police pour leurs propos sur Gaza, ce que LFI n’a pas manqué de mettre en scène en organisant un rassemblement de soutien. Sans que cela n’ait pour l’instant le moindre impact sur la campagne européenne de Manon Aubry, reléguée à la sixième place des sondages.

En savoir plus sur Julien Bellver