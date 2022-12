7 morts et plus de 200 blessés au Pérou après des manifestations contre le pouvoir en place

La situation est explosive au Pérou depuis le coup d’Etat raté de son ancien président, Pedro Castillo. L’ex-dirigeant avait tenté de dissoudre illégalement le Parlement. Il a été destitué le 7 décembre dernier et est maintenu en détention provisoire pour dix-huit mois. Il encourt dix ans de prison. Il a été remplacé par sa vice-présidente, Dina Boluarte. Cependant, de nombreux Péruviens contestent cette décision et manifestent sans relâche depuis 10 jours. Ces manifestations, violemment réprimées par la police, ont fait 7 morts et plus de 200 blessés. Les contestations ont été très suivies dans le sud du pays où Pedro Castillo avait été élu à 83% en 2021. Pour apaiser les tensions, Dina Boluarte a décidé d’avancer les prochaines élections générales à 2024. Cette proposition n’a pas été très bien accueillie par ses détracteurs qui ont réclamé la libération de l’ancien président. L’état d’urgence a été décrété dans tout le pays pour une durée d’au moins 30 jours.