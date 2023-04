Manifs spontanées à Paris : on a suivi un jeune homme de son interpellation à sa libération, 20h plus tard

Existe-t-il, depuis le début de la mobilisation contre les retraites, une véritable entrave à la liberté de manifester en France ? Partout en France, des centaines de personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Parmi ces personnes, il y avait de simples manifestants, des casseurs et même de simples passant. Dans les trois quarts des cas, ils sont remis en liberté et leur dossier classé sans suite. Pour comprendre comment ces arrestations ont lieu sur le terrain, Valentine Watrin, Héloïse Grégoire et Théo Palfray ont assisté à une manifestation sauvage sur Paris et ont suivi le parcours d’un jeune homme, interpellé en milieu de soirée et relâché 20h plus tard.