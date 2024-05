Manon Aubry : l’attaque "fake news" ratée de la candidate aux européennes

C’est une affiche qui a beaucoup fait parler cette semaine : Manon Aubry, candidate LFI aux élections européennes, y dénonce "ces députés qui s'en mettent plein les poches" grâce à des financements de "lobbies, entreprises ou gouvernements". Dans le viseur de la députée, ses adversaires Raphaël Glucksmann (PS) et Valérie hayer (Renaissance). Sauf que dans les faits, les sommes correspondent à des droits d’auteur pour l’un et à une rémunération d’élue locale pour l’autre, qu’elle ne touche d’ailleurs plus. Face à la colère de ses adversaires, Manon Aubry persiste et signe, bien contente de l’attention portée sur sa campagne. Les fake news au service de la politique, tous les coups semblent permis dans cette campagne européenne.

