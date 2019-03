Le Mans : Stéphane le Foll très remonté contre les forains (et surtout contre Quotidien)

Depuis plusieurs jours, la ville du Mans est secouée par de violents affrontements entre les forains et les forces de l’ordre. En cause, une guerre ouverte sous fond de désaccord avec la mairie. Pour manifester leur colère, plusieurs centaines de forains ont investi la place des Jacobins, où se trouve la mairie du Mans... et son maire, Stéphane Le Foll, pas hyper heureux de nous voir. On en parle avec Baptiste des Monstiers.