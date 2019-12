Il y a un an, 151 lycéens étaient mis à genoux, mains sur la tête, certains face à un mur, par la police de Mantes-la-Jolie. A l’époque la scène avait provoqué un tollé. Un an après, les mères des 151 élèves ont défilé dans les rues pour dénoncer une « humiliation » et réclamer « dignité et justice » pour leurs enfants. Les équipes de Quotidien sont retournés sur place ce lundi 9 décembre.

