Manuel Valls drague Macron... et se prend un rateau  

Depuis qu'il a perdu les primaires socialistes, Manuel Valls tente de se recaser chez Emmanuel Macron. Un rapprochement un peu opportuniste qui embarrasse les soutiens du nouveau Président de la République et agace le Parti Socialiste. Paul Larrouturou revient sur les relations complexes entre l'ex-Premier Ministre et son ancien ministre de l'économie. Depuis ce matin Manuel Valls va de déconvenue en déconvenue, entre humiliation de la part des Macronistes qui ne souhaitent pas le voir forcer sa candidature et grosse colère des socialistes qui pensent à le suspendre. L'ex Premier Ministreva-t-il tout perdre.