Map Médias : les larmes de Kyle Rittenhouse, accusé du meurtre de deux manifestants Black Lives Matter

Le 25 août 2020, un jeune homme blanc de 17 ans armé d’un fusil semi-automatique abat deux personnes à Kenosha au cours d’une manifestation Black Lives Matter. Son procès, qui s’est ouvert le 1er novembre dernier aux États-Unis, est suivi en direct comme on suit un feuilleton. Les îles Tuvalu, petit archipel perdu dans l’Océan pacifique, font rarement parler d’elles. C’était sans compter l’idée de génie de leur ministre des Affaires étrangères et sa vidéo à destination de la COP26. Adam Boulton vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite après plus de 30 ans de bons et loyaux services chez Skynews. Le journaliste star a interviewé tous les politiques du Royaume-Uni, mais aussi Barack Obama.