MapMédia : gros cafouillage pour l’interview de Kamala Harris chez Whoopi Goldberg

On commence le tour du monde des actus médias par les États-Unis où les téléspectateurs ont assisté à une scène étrange. Whoopi Goldberg était hyper fière et hyper contente d’annoncer l’arrivée de la vice-présidente Kamala Harris, mais rapidement, c’est la confusion sur le plateau. En Afghanistan, la journaliste Clarissa Ward, star de CNN, est de retour à Kaboul. Elle a pu filmer l’ambassade américaine abandonnée et le contraste entre la vie d’avant les Talibans est saisissant. On termine par l’Italie où 400 jeunes du monde entier étaient réunis cette semaine pour le sommet de la jeunesse sur le changement climatique de l’ONU. Parmi eux, Greta Thunberg qui a dénoncé l’inaction des dirigeants du monde en matière d’écologie, jusqu’à redéfinir leur vision de l’espoir.