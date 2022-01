MapMédias : à deux mois des JO d’hiver, la Chine sombre dans la parano

La Chine s’apprête à accueillir les prochains Jeux Olympiques d’hiver dans un contexte sanitaire particulièrement tendu. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement chinois a placé en isolement forcé des villes entières et a renforcé ses contrôles aux frontières. Malgré les mesures prises, Omicron a finalement atteint Pékin. Les autorités chinoises pensent avoir trouvé leur coupable : un colis venu du Canada. Depuis, la télé chinoise diffuse des tutos pour ouvrir les colis en provenance de l’étranger. Nouvel épisode du scandale des fêtes clandestines de Boris Johnson cette semaine. Dans une interview accordée à SkyNews cette semaine, le Premier ministre britannique a déclenché une véritable tempête parlementaire en tentant de justifier sa présence à la fameuse garden party qui ulcère le pays. En France, on a Emmanuel Macron et son envie « d’emmerder les non-vaccinés ». Au Mexique, ils ont Leonardo Schwebel, un journaliste qui a littéralement pété les plombs contre ceux qui refusent le vaccin.