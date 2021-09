MapMédias – Australie : violentes émeutes à Melbourne contre l’obligation vaccinale

En Australie, l’affaire des sous-marins français ne fait plus la Une. Après deux mois de confinement et la mise en place de la vaccination obligatoire, le pays se déchire. À Melbourne, des manifestations d’ouvriers du bâtiment opposés à l’obligation vaccinale ont dégénéré en émeutes ces derniers jours. Les images de Talibans armés jusqu’aux dents, mais en tongs en train de profiter des pédalos d’une station touristique du pays ont fait le tour du monde. Pour les interroger, l’agence Ruptly a envoyé un de ses journalistes sur place. Dimanche, Angela Merkel laissera sa place à la tête de l’Allemagne après 16 ans au pouvoir. Depuis plusieurs jours, les hommages se multiplient, mais s’il ne fallait en retenir qu’un seul, c’est celui de la ZDF, la télé publique allemande, qu’on choisirait. Il nous rappelle si Angela Merkel n’était pas la plus marrante, on a quand même bien ri avec elle ses 16 dernières années.