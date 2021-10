MapMédias - Belgique : une télé-réalité pour avoir un enfant

En Belgique, le programme de télé-réalité « Je veux un enfant » fait polémique. Le but ? Permettre à des personnes qui ne se connaissent pas et qui ne peuvent pas avoir d’enfants seules de se réunir pour concevoir et élever un bébé ensemble. Une sorte de « L’amour est dans le pré » de la coparentalité qui choque le gouvernement flamand. La semaine dernière, Elizabeth II défrayait la chronique pour s’être montrée en public avec… une canne. Une catastrophe pour le peuple britannique qui n’avait vu la reine avait une canne qu’à une seule autre occasion, il y a quinze ans et après une opération chirurgicale. Hasard du calendrier, le journal « The Oldie » a voulu offrir à la reine Elizabeth II le prix de « la personne âgée de l’année ». Prix rejeté sans ménagement par la reine. Toute la semaine, comme pour faire taire les commentaires sur son état de santé, Elizabeth II a multiplié les déplacements officiels. Mais mercredi soir, la reine a dû être hospitalisée. De retour à Buckingham Palace jeudi, elle a désormais l’ordre des médecins d’arrêter son petit verre de Martini quotidien. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro fait l’objet d’une enquête sénatoriale pour « crime contre l’humanité ». Depuis des mois, les Brésiliens suivent comme un feuilleton en direct à la télévision la commission d’enquête chargée de statuer sur le sort du président.