MapMédias : Boris Johnson taxé de "clown" par Emmanuel Macron

L’Angleterre a appris via le Canard enchaîné Français qu’Emmanuel Macron a taxé de « clown » son Premier ministre. De quoi lancer le débat sur les chaînes britanniques : et si Boris Johnson était vraiment un clown ? Donald Trump n’est peut-être plus président des États-Unis, mais il ne se passe pas un jour sans qu’on parle de lui et rarement en bien. La bombe de cette semaine a été lâchée dans un livre à paraître signé de son ex-chef de cabinet. On y apprend que Donald Trump aura attendu six jours après son test positif pour révéler sa contamination au Covid. Pendant ce laps de temps, l’ancien président a multiplié les déplacements, sans prendre de précaution. Depuis deux semaines, les habitants de Hong-Kong peuvent profiter de le plateforme Disney+. Seul problème : un épisode des Simpson est indisponible sur la plateforme. Pour cause, il s’agit de l’épisode dans lequel la famille Simpson visite la place Tiananmen où ont eu lieu les massacres des manifestants pro-démocratie en 1989.