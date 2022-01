MapMédias : Ingrid Betancourt remonte sur la scène politique colombienne

14 ans après sa libération, Ingrid Betancourt a décidé de revenir sur la scène politique colombienne. Pour s’imposer, la Française a décidé de tout miser sur sa personnalité et son histoire, mais reste une figure controversée dans le pays. Les Pays-Bas sont sous le choc après une tornade de révélations autour de l’émission « The Voice » locale. Trois personnalités de l’émission sont mises en cause pour des faits de harcèlement et d’abus sexuels sur des participantes. À Hong-Kong, la politique « Zéro Covid » ne laisse rien passer. Après l’identification d’un cluster dans une animalerie, le gouvernement a décidé de rafler tous les hamsters du magasin afin de les euthanasier. Pire, les personnes ayant récemment acheté un hamster ont été fermement invitées à s’en séparer. Un vrai crève-cœur qui a choqué Hong-Kong.