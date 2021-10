MapMédias : la popularité de Joe Biden s’effondre

Aux États-Unis, la « Biden Mania » est terminé. Selon un récent sondage, le président des États-Unis s’effondre dans les sondages, au point de forcer la Maison-Blanche à réagir. Pour les proches de Joe Biden, l’explication est toute trouvée : cette baisse de popularité est due au Covid, dont le pays peine à se débarrasser. Dans les faits, le chaos du retrait des troupes américaines en Afghanistan a aussi participé à affaiblir le président. Pendant ce temps-là, qui remonte dans les sondages d’opinion ? Donald Trump. Si vous n’avez pas encore vu Squid Game, c’est que vous faites partie des irréductibles. La série a déjà obtenu le titre du meilleur démarrage de l’histoire sur Netflix. Le pitch : des Coréens ruinés jouent à des jeux d’enfants mortels pour espérer gagner de l’argent et sortir de la pauvreté. Trash, choquante, déstabilisante, mais ultra esthétique, la série a conquis le monde entier en à peine trois semaines. Pendant que son voisin se félicite du succès de sa série Netflix, « Squid Game », la Corée du Nord se félicite de ses gros muscles et de son attirail militaire. Cette semaine, la télévision officielle nord-coréenne a diffusé les images d’un Kim Jong-un ravi de voir ses troupes viriles exhiber leur puissance et casser des briques avec les pieds, la tête ou toute autre partie du corps qui le permet.