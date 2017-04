Marathon de Paris : France Télé a fait sa course  

Hier matin, Paris était séparé en 2 catégories de gens, les grosses feignasses et les gens qui courent 42 km à 8h un dimanche matin. parce qu'hier a eu lieu le marathon de Paris... 44 000 participants sur la ligne de départ. Du côté des vainqueurs, cette année c’est une grande première : un couple kenyan remporte les courses hommes et femmes. C’était vraiment sympa cette course dans Paris mais sans les commentateurs on aurait vraiment pu entendre ce qu’il se passait.