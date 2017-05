Mercredi c'est aussi affronté deux styles évidemment bien différents. Costume bleu Jonas pour Emmanuel Macron d'un coté et difficulté capillaire pour Marine Le Pen. On notera la curiosité des français sur les deux alliances du candidat d'En Marche ! enfin Marc Beaugé revient sur le look de Jean-Marie Le Pen lors du défilé du 1er mai du Front National.