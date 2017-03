Marc Beaugé : "Fillon n'a jamais payé ses costumes Arnys"  

Arnys, ça vous dit rien ? Et pourtant c'est la marque des costumes de François Fillon. Ça vaut 7000 euros. On est bien dedans. On se sent puissant quoi. Ca donne envie de faire des grands discours sur la France…François Fillon, il a plein de costumes Arnys. Mais la curiosité, c’est qu’il n’en a jamais payé. Avant 2012, c’est la maison Arnys qui lui offrait. Il était un peu l’égérie informelle de la marque. En 2012, Arnys a été racheté par Berluti. Et là, Berluti a décidé que ça faisait mauvais genre d’offrir des costards à un politique… Du coup, il ont commencé à facturer les costumes à Fillon. Qui a trouvé des amis pour lui offrir…