Marc Beaugé : le vêtement, révélateur de la domination masculine

Chaque semaine, Marc Beaugé nous parle de vêtements. Alors quel lien avec le harcèlement ? Le vêtement, c’est futile devant un tel sujet. Et en même temps, c’est révélateur. Révélateur de la domination masculine. Moralité : y a toujours un problème avec la tenue des femmes. Ca ne va jamais. Au fond, le problème c’est pas que les femmes soient trop sexy, trop androgynes, trop poilues, trop viriles, trop fleuries, trop féminines…. Le problème, pour certains hommes, c’est que les femmes décident pour elles-mêmes. Et qu’elles se libèrent de la domination masculine. Alors résumons : Les hommes ont le droit d’avoir un avis sur la tenue des femmes. Même un avis pourri. MAIS LES FEMMES ONT ENCORE PLUS LE DROIT DE S’EN FOUTRE - Extrait Quotidien du 24 novembre 2017