Mathilde Panot : “Si les raffineurs n'obtiennent pas d'augmentation de salaire, personne n'en aura"

Une "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" est organisée dimanche 16 octobre à Paris, à l'initiative de la NUPES. 3,5 millions de tracts ont été distribués et plus de 450 000 affiches ont été collées mais aucune organisation syndicale ne soutien cette marche. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI répond.