Marche contre l’extrême droite : gauche fissurée, Mélenchon enfariné

Azzeddine Ahmed-Chaouch était à la manifestation contre les idées d’extrême droite organisée ce samedi à Paris à l’initiative des syndicats et des partis de gauche. Une manifestation très politique, dupliquée dans plusieurs grandes villes de France et en présence de toutes les personnalités de la gauche – à l’exception notable d’Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Toutes réunies, mais pas unies pour autant. La manifestation a surtout été marquée par un événement : Jean-Luc Mélenchon enfariné par un militant d’extrême-droite au tout début de la marche.