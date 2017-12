Mardi Canap : C'est déjà Noël !

Après les gîtes et les mariages, TF1 a décidé de continuer sur sa lancée dans un autre truc sympa. Le principe, t’organises une soirée de Noel chez toi mais pour des gens que tu connais pas, tout ça avec une voix off qui balance des trucs intéressants et à la fin on te met une mauvaise note alors que tu as essayé de donner le meilleur de toi-même a faire une bûche. C’est animé par Valérie Damidot qui est dans un délire chaton cette année. Valérie Damidot qui est là pour commenter tout ce que font les participants, des candidats qui se donnent des surnoms sympas. Une émission où tu décores tout en Noel : intérieur, extérieur, même le chien. Bref la magie de Noel, c’est avant tout le partage, la famille, le bonheur mais bon quand même ta bûche était dégueulasse Mireille ! Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 2