Mardi Canap : le meilleur blockbuster du PAF

Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène dans le meilleur blockbuster proposé par le PAF : l’émission 90’ Enquêtes. Cette semaine, les caméras de 90’ Enquêtes se sont rendues dans la très dangereuse ville de Limoges… et elles ont quand même réussi à parler porcelaine. Mais sinon, on a vu des dealers hyper bons en marketing, des gens qui forcent un peu trop sur l’alcool, des gens qui forcent un peu trop sur les sons de Booba en semaine et des courses poursuites dignes de Fast & Furious.