Mardi Canap : Sarkozy, invité de L’Equipe TV !

Mathieu Carbonnier adore le sport et la télévision, alors quand il peut allier les deux, il ne s’en prive pas. Et cette fois, le chroniqueur de Quotidien s’est intéressé à la prestation de Nicolas Sarkozy dans "L’Equipe du Soir". A l’occasion de la 2000e de l’émission, l’ancien président s’est glissé dans la peau d’un consultant sportif. Véritable amateur de football, il n’a pas caché sa ferveur pour le PSG. Mais il a également bluffé les autres chroniqueurs de l'émission sur ses connaissances sportives. Etienne Carbonnier a aussi regardé "L’Amour est dans le pré" et ça vaut le coup d’œil…