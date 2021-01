Mardi Canap: vu dans Secrets d’Histoire, on parle de l'empereur Néron ou de Trump ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé Secrets d’Histoire avec Stéphane Bern. C’est l’émission dans laquelle Stéphane Bern se transforme en Stéphane Plaza pour nous faire visiter toutes les plus belles bâtisses de l’Histoire. Et parfois, on voit bien qu’il se sent un peu trop comme chez lui quand même. Dans ce Secrets d’Histoire, on a donc appris plein de trucs sur la vie de Néron et d’ailleurs on se croirait un peu dans un album d’Astérix, à deux, trois nuances près. Même qu’en écoutant parler les Historiens, on s’est demandé s’ils parlaient de Néron ou de... Donald Trump.