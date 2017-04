Il y a quelques jours a eu lieu l’un des événements sportifs les plus importants de l’année aux Etats-Unis. Le Wrestlemania, alias le superbowl du catch. Cette année, ça se passait en Floride, et on peut dire qu'ils avaient mis le paquet niveau show ! Tous les mecs en slip du pays s’étaient donné rendez vous à Orlando. Mais c’est pas exactement la même chose que le défilé Versace...