Mardi Transpi : A la baguette  

Ce week-end on a assisté à une compétition un peu particulière, c’est le championnat de France des gens dont le sport est de supporter d’autres sportifs. La Finale des championnats de France de cheerleading, ça se passait dans le Val d’Oise, il y avait plus de 1200 participants et presque autant de public. Le Cheerleading c’est un sport qui vient des Etats-Unis, en fait il découle du football américain où les cheerleaders sont pour là encourager leurs équipes. Et avec le temps, c’est devenu un sport à part entière avec ses propres compétitions. Du coup, en France aussi on fait tout comme aux states, on compte en anglais. Comme aux Etats-Unis avant chaque compétition on chante l’hymne national la main sur le coeur. Même le nom des équipes sonne américain, en revanche les villes sont bien françaises