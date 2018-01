Aujourd’hui, Etienne Carbonnier a sué sang et eau pour nous concocter une petite chronique aux petits oignons sur la NFL, la Ligue Nationale de Football américain. Si la plupart d’entre nous ne connait ce sport que grâce aux films et aux séries américaines, de l’autre côté de l’Atlantique, c’est une véritable religion. Et sa grand-messe, le Super Bowl, se tiendra le 4 février prochain à Minneapolis.