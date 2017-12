C’est la pleine saison du biathlon. Le biathlon, c’est cette discipline qui combine le ski de fond et le tir à la carabine. La première mass start de la saison s’est déroulée dimanche dernier, au Grand-Bornand en Haute-Savoie. L’équipe de Transpi s’y est rendue et a vu la victoire de Martin Fourcade double champion olympique en 2014 et onze fois champion du monde entre 2011 et 2017 rien que ca… Extrait Quotidien du 19 décembre