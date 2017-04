Il y a quelques jours avait lieu le championnat du monde le plus attendu à Marseille : le championnat du monde de pétanque. La compétition avait lieu en Belgique, et les meilleurs équipes étaient présentes : la France évidemment, mais aussi la Belgique ou la Thailande. Blagues de bon goût, expressions qui chantent le soleil et gros clashs sur les terrains étaient au programme.