Mardi transpi : Cannes-UNFP, même combat  

Le festival de Cannes commence demain mais hier on a eu un avant goût, c’était la remise des trophées UNFP, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels Les Trophées UNFP c’est comme le festival de Cannes, tapis rouge, des gens hyper chic, des photographes, tout pareil quand on veut prendre une photo à Cannes on appelle les gens par leur prénoms. Là, c'est tout pareil, l'UNFP AUSSI a son propre Bruce Willis.