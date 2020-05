En savoir plus sur Yann Barthes

Aujourd’hui dans son Transpi confiné, Etienne Carbonnier nous emmène dans la seule émission où on peut encore voir des gens faire la fête avec plus de 10 personnes : 4 mariages pour une lune de miel. Cette semaine, on a découvert un homme (un peu) trop fier de lui et surtout, on a fait la connaissance d’Amandine, une candidate super fair-play et super polie. A sa façon.