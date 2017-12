Mardi Transpi : "J’peux pas j’ai poney"

Aujourd’hui on va parler d’équitation avec une compétition un peu spéciale, ça se passait au salon du cheval. Romane Boudier et Emmanuel Ponty se sont rendus au Parc des Exposition de Paris dans le salon 100% canassons, où l’on peut par exemple trouver de quoi décorer sa maison, de quoi même très bien décorer sa maison, à peine 500 euros en plus ça vaut ale coup ! On peut trouver aussi de quoi s’habiller, des sweats, des vestes, des t-shirt "j’peux pas j’ai poney", tout ce qu’il faut pour être au top de la sape, un peu comme Jean d'Ormesson. Après tout, les chevaux aussi ont le droit d’être coquets, du coup ils ont leur propre vernis à ongles. Et pendant le salon du cheval il y a des compétitions qui sont organisées, y compris pour les touts petits ! Et au moment de la compétition on s’est demandé : mais comment des personnes qui tiennent à peine debout, arrivent elles à tenir sur un poney? Et apparemment on est pas seuls a avoir été impressionné en tout cas on a rencontré que des passionnés ou presque... Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 2