Mardi Transpi : on s’est frotté à la championne de France de tricot

Après le marathon de la Fashion Week, Étienne Carbonnier a voulu faire un retour au sport en douceur en alliant performances d’athlète et style. Direction donc le championnat de France de vitesse de tricot. Comme chaque année, c’est à Porte de Versailles que se tient le championnat de France de tricot. Ici, autant de cool kid que de retraités, tous unis derrière la même passion : une maille à l’endroit, une maille à l’envers. Et pour rafler le trophée, Catherine a tout donné. La championne en titre est si balèze qu’elle en dégoute la concurrence. Mais comme on n’a peur de rien chez Quotidien, on a quand même voulu la tester. Et c’est Thibault Dautrevaux qui s’y est collé.